Zoom Зарплаты

Зарплата Zoom варьируется от $30,602 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $487,550 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zoom. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

DevOps-инженер

Научный сотрудник

Продуктовый менеджер
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Продуктовый дизайнер
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX-дизайнер

Рекрутер
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Маркетинг
Median $225K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Менеджер по разработке ПО
Median $310K
Продажи
Median $200K
Бизнес-аналитик
Median $137K
Аналитик данных
Median $210K
Аналитик кибербезопасности
Median $212K
Финансовый аналитик
Median $155K
Менеджер проектов
Median $145K
Управление персоналом
Median $188K
Инженер по продажам
Median $239K
Бухгалтер
$192K

Технический бухгалтер

Административный помощник
$42.2K
Менеджер бизнес-операций
$259K
Развитие бизнеса
$488K
Корпоративное развитие
$189K
Обслуживание клиентов
$73.7K
Операции обслуживания клиентов
$83.1K
Менеджер по работе с данными
$114K
Специалист по данным
$30.6K
Графический дизайнер
$259K
ИТ-специалист
$131K
Юридический отдел
$296K
Маркетинговые операции
$456K
Менеджер программ
$147K
Поддержка продаж
$143K
Архитектор решений
$223K

Архитектор облачной безопасности

Технический менеджер по работе с клиентами
$180K
Технический менеджер программ
$64K
Технический писатель
$132K
Доверие и безопасность
$94.6K
UX-исследователь
$211K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Zoom RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zoom — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $487,550. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zoom составляет $200,000.

Другие ресурсы