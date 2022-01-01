Каталог компаний
Zoom
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Zoom, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems.

    zoom.us
    Веб-сайт
    2011
    Год основания
    4,750
    Количество сотрудников
    $1B-$10B
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Zoom не найдены

    Похожие компании

    • RingCentral
    • Microsoft
    • Salesforce
    • Oracle
    • ServiceNow
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы