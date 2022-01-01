Zocdoc Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Zocdoc варьируется от $70,350 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $225,750 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zocdoc. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Фулстек-разработчик

Маркетинг
Median $200K
Менеджер по разработке ПО
Median $226K

Специалист по данным
Median $168K
Успех клиентов
$70.4K
Продуктовый дизайнер
$201K
Продуктовый менеджер
$173K
Менеджер проектов
$136K
Рекрутер
$142K
Продажи
$109K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Zocdoc Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zocdoc — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $225,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zocdoc составляет $168,000.

