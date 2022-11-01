Каталог компаний
Zinnov
Zinnov Зарплаты

Зарплата Zinnov варьируется от $1,601 общей компенсации в год для Венчурный капиталист в нижнем диапазоне до $291,450 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Zinnov. Последнее обновление: 11/14/2025

Консультант по управлению
Median $12K
Программный инженер
$66.7K
Архитектор решений
$291K

Менеджер технических программ
$20.7K
Венчурный капиталист
$1.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Zinnov — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $291,450. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Zinnov составляет $20,681.

