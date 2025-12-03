Каталог компаний
Yardi
Yardi Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Yardi составляет от $65.6K до $93.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yardi. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$75.2K - $88K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$65.6K$75.2K$88K$93.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yardi?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Yardi in United States составляет $93,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yardi для позиции Аналитик данных in United States составляет $65,600.

