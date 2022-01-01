Birlasoft Зарплаты

Каталог компаний
Birlasoft
Зарплата Birlasoft варьируется от $1,438 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $165,825 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Birlasoft. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $7K
Архитектор решений
Median $160K
Бизнес-аналитик
$20.5K

Специалист по данным
$15.1K
Управление персоналом
$1.4K
Консультант по управлению
$15.4K
Продуктовый дизайнер
$11.8K
Менеджер по разработке ПО
$160K
Технический менеджер программ
$166K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Birlasoft — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Birlasoft составляет $15,374.

