Медианный компенсационный пакет UX-исследователь in United States в Xometry составляет $158K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xometry. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Общая сумма в год
$158K
Уровень
Staff
Оклад
$140K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$7.5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-исследователь в Xometry in United States составляет $171,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xometry для позиции UX-исследователь in United States составляет $157,500.

Другие ресурсы