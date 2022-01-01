Справочник компаний
2U
2U Зарплаты

Диапазон зарплат 2U варьируется от $64,631 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $295,764 для Финансовый аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 2U. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Fullstack-инженер

Инженер надежности сайта

Менеджер по продукту
Median $133K
Бизнес-аналитик
$123K

Аналитик данных
$86.1K
Специалист по данным
$199K
Финансовый аналитик
$296K
Отдел кадров
$127K
Маркетинг
$150K
Операционный маркетинг
$103K
Дизайнер продукта
$80.9K
Менеджер программы
$92.2K
Руководитель проекта
$64.6K
Аналитик по кибербезопасности
$144K
Руководитель отдела разработки
$224K
UX-исследователь
$216K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 2U, — это Финансовый аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $295,764. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 2U, составляет $130,066.

