Медианный компенсационный пакет Программный инженер in China в Trip.com составляет CN¥399K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Trip.com. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Общая сумма в год
CN¥399K
Уровень
hidden
Оклад
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥79.9K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Trip.com in China составляет CN¥905,465 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Trip.com для позиции Программный инженер in China составляет CN¥372,331.

