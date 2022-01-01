Treasure Data Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Treasure Data варьируется от $75,750 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $225,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Treasure Data. Последнее обновление: 10/27/2025

Инженер-программист
Median $195K
Продуктовый менеджер
Median $225K
Аналитик данных
$81.6K

Специалист по данным
$111K
Маркетинг
$222K
Продуктовый дизайнер
$145K
Продажи
$205K
Инженер по продажам
$102K
Менеджер по разработке ПО
$208K
Архитектор решений
$121K
Technical Account Manager
$173K
Технический менеджер программ
$75.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Treasure Data — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $225,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Treasure Data составляет $159,293.

