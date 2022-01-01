Каталог компаний
Proofpoint
Proofpoint Зарплаты

Зарплата Proofpoint варьируется от $72,436 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $543,150 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Proofpoint. Последнее обновление: 9/17/2025

$160K

Инженер-программист
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Бухгалтер
Median $134K
Менеджер по работе с данными
Median $420K

Продуктовый менеджер
Median $225K
Менеджер по разработке ПО
Median $394K
Продажи
Median $142K
Бизнес-аналитик
$79.6K
Специалист по данным
$72.4K
Финансовый аналитик
$112K
Управление персоналом
$169K
ИТ-специалист
$265K
Маркетинг
$543K
Продуктовый дизайнер
$134K
Рекрутер
$154K
Аналитик кибербезопасности
$127K
Технический менеджер программ
$186K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Proofpoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Proofpoint — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $543,150. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Proofpoint составляет $169,150.

Другие ресурсы