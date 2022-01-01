Tempo Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Tempo варьируется от $2,472 в общей компенсации в год для Архитектор решений на нижнем конце до $248,750 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Tempo. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $154K
Дизайнер продукта
Median $167K
Руководитель бизнес-операций
$102K

Бизнес-аналитик
$139K
Специалист по данным
$85.2K
Инженер по аппаратному обеспечению
$131K
Отдел кадров
$204K
Менеджер по продукту
$78.3K
Рекрутер
$84.6K
Руководитель отдела разработки
$249K
Архитектор решений
$2.5K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Tempo, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $248,750. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Tempo, составляет $130,650.

