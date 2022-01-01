UPMC Зарплаты

Каталог компаний
UPMC
Зарплата UPMC варьируется от $75,375 общей компенсации в год для Проектный менеджер в нижнем диапазоне до $175,000 для Актуарий в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников UPMC. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
Median $93K
Актуарий
Median $175K
Бухгалтер
$78.4K

Бизнес-аналитик
Median $80K
IT-специалист
$89.6K
Продукт-дизайнер
$121K
Менеджер по продуктовому дизайну
$134K
Продукт-менеджер
$112K
Проектный менеджер
$75.4K
Аналитик по кибербезопасности
$85.4K
Менеджер технических программ
$102K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в UPMC — Актуарий с годовой общей компенсацией $175,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в UPMC составляет $93,000.

