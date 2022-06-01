Каталог компаний
Tealium
Tealium Зарплаты

Зарплата Tealium варьируется от $81,216 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $254,592 для Аналитик кибербезопасности в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Tealium. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $81.2K
Успех клиентов
$122K
Дизайнер моды
$99.5K

ИТ-специалист
$85K
Продуктовый менеджер
$151K
Аналитик кибербезопасности
$255K
Менеджер по разработке ПО
$179K
Архитектор решений
$144K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Tealium — Аналитик кибербезопасности at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $254,592. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tealium составляет $132,814.

