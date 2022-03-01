Каталог компаний
Schrödinger
Schrödinger Зарплаты

Зарплата Schrödinger варьируется от $29,678 общей компенсации в год для Архитектор решений в нижнем диапазоне до $207,060 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Schrödinger. Последнее обновление: 11/15/2025

Программный инженер
Median $171K
IT-специалист
$144K
Продукт-менеджер
$207K

Проектный менеджер
$199K
Архитектор решений
$29.7K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Schrödinger Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Schrödinger — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $207,060. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Schrödinger составляет $171,000.

