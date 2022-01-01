Каталог компаний
Roper Technologies
Roper Technologies Зарплаты

Зарплата Roper Technologies варьируется от $2,902 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $149,250 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Roper Technologies. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$63.3K
Обслуживание клиентов
$2.9K
Специалист по данным
$124K

Продуктовый дизайнер
$80.4K
Инженер-программист
$122K
Архитектор решений
$149K
Самая высокооплачиваемая позиция в Roper Technologies — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $149,250. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Roper Technologies составляет $101,400.

