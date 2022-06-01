SADA Зарплаты

Зарплата SADA варьируется от $21,128 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $295,515 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SADA . Последнее обновление: 9/9/2025