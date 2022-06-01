Каталог компаний
SADA
SADA Зарплаты

Зарплата SADA варьируется от $21,128 общей компенсации в год для Копирайтер в нижнем диапазоне до $295,515 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SADA. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $175K
Архитектор решений
Median $230K
Актуарий
$99.5K

Копирайтер
$21.1K
Обслуживание клиентов
$40.8K
Управление персоналом
$148K
Продуктовый дизайнер
$101K
Менеджер программ
$43.4K
Менеджер проектов
$138K
Продажи
$160K
Аналитик кибербезопасности
$224K
Менеджер по разработке ПО
$296K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SADA — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $295,515. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SADA составляет $142,973.

