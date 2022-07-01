Каталог компаний
Relay Payments
Relay Payments Зарплаты

Зарплата Relay Payments варьируется от $88,555 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $218,900 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Relay Payments. Последнее обновление: 9/1/2025

$160K

Менеджер по работе с данными
$219K
Продуктовый менеджер
$88.6K
Продажи
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Relay Payments — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $218,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Relay Payments составляет $128,640.

