Компенсация Менеджер проектов in Ireland в Qualtrics составляет €77K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)