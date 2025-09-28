Каталог компаний
Qualtrics
Qualtrics Менеджер проектов Зарплаты

Компенсация Менеджер проектов in Ireland в Qualtrics составляет €77K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Qualtrics. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя общая компенсация

€69.3K - €83.9K
Ireland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Qualtrics RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в Qualtrics in Ireland составляет €89,265 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualtrics для позиции Менеджер проектов in Ireland составляет €63,870.

