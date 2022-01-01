Каталог компаний
Palantir
Palantir Зарплаты

Зарплата Palantir варьируется от $77,113 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $408,000 для ИТ-специалист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Palantir. Последнее обновление: 8/26/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $255K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер развёрнутого ПО

Развитие бизнеса
Median $150K
Технический менеджер программ
Median $205K

Продуктовый менеджер
Median $200K
Архитектор решений
Median $177K
Специалист по данным
Median $183K
Продуктовый дизайнер
Median $175K
Менеджер программ
Median $180K
Менеджер проектов
Median $150K
Менеджер по разработке ПО
Median $300K
Бухгалтер
$126K

Технический бухгалтер

Административный помощник
$77.1K
Бизнес-операции
$241K
Бизнес-аналитик
$141K
Корпоративное развитие
$132K
Управление персоналом
$104K
ИТ-специалист
$408K
Юридический отдел
$255K
Консультант по управлению
$164K
Маркетинг
$134K
Менеджер продуктового дизайна
$302K
Рекрутер
$165K
Продажи
$137K
Инженер по продажам
$147K
График вестинга

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акций
RSU

В Palantir RSUs подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)

  • 20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palantir RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Palantir RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Palantir — ИТ-специалист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $408,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Palantir составляет $170,357.

Другие ресурсы