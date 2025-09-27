Каталог компаний
Playrix
Медианный компенсационный пакет Финансовый аналитик in Ireland в Playrix составляет €80.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Playrix. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Общая сумма в год
€80.5K
Уровень
-
Оклад
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
12 Лет
€160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Финансовый аналитик ni Playrix in Ireland joko ni apapọ isanwo ọdun ti €83,341. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Playrix fun ipa Финансовый аналитик in Ireland ni €80,451.

