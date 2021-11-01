Каталог компаний
Playrix
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Playrix Зарплаты

Зарплата Playrix варьируется от $41,790 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $102,977 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Playrix. Последнее обновление: 9/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $59.2K

Бэкенд-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Разработчик видеоигр

Бизнес-аналитик
$79.6K
Аналитик данных
$95.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Специалист по данным
$90.5K
Финансовый аналитик
Median $80.5K
Управление персоналом
$61.5K
Продуктовый дизайнер
$41.8K
Продуктовый менеджер
$43.4K
Рекрутер
$45.5K
Менеджер по разработке ПО
$103K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Playrix — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $102,977. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Playrix составляет $70,546.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Playrix не найдены

Похожие компании

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Все компании ➜

Другие ресурсы