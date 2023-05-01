Outbrain Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Outbrain варьируется от $92,816 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $231,915 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Outbrain. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $110K
Менеджер по разработке ПО
Median $130K
Аналитик данных
$92.8K

Специалист по данным
$108K
ИТ-специалист
$136K
Продажи
$232K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Outbrain is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

Другие ресурсы