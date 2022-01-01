Criteo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Criteo варьируется от $44,704 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $686,000 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Criteo. Последнее обновление: 9/3/2025

$160K

Инженер-программист
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер надёжности сайта

Научный сотрудник

Исследователь ИИ

Специалист по данным
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Продуктовый менеджер
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продажи
Median $139K
Развитие бизнеса
$686K
Обслуживание клиентов
$57.6K
Успех клиентов
$76.4K
Аналитик данных
$56.2K
Управление персоналом
$203K
ИТ-специалист
$96.2K
Консультант по управлению
$92.5K
Маркетинг
$182K
Менеджер программ
$170K
Менеджер проектов
$44.7K
Менеджер по разработке ПО
$159K
Архитектор решений
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Технический менеджер программ
$116K
Часто задаваемые вопросы

A função com maior remuneração reportada na Criteo é Развитие бизнеса at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $686,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Criteo é $94,505.

