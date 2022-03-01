Каталог компаний
Onex
Onex Зарплаты

Зарплата Onex варьируется от $12,158 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $170,145 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Onex. Последнее обновление: 11/28/2025

Программный инженер
Median $12.2K
Бизнес-аналитик
$123K
IT-специалист
$61.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Маркетинг
$88.2K
Продукт-дизайнер
$136K
Продукт-менеджер
$110K
Продажи
$121K
Архитектор решений
$170K
Менеджер технических программ
$21.3K
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Onex — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $170,145. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Onex составляет $110,223.

