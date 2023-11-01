Каталог компаний
Novibet
Novibet Зарплаты

Зарплата Novibet варьируется от $19,591 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $32,604 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Novibet. Последнее обновление: 11/28/2025

Продукт-дизайнер
$19.6K
Программный инженер
$32.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Novibet — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $32,604. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Novibet составляет $26,098.

