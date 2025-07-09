Каталог компаний
Minsait
Minsait Зарплаты

Зарплата Minsait варьируется от $23,619 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $48,536 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Minsait. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $40.2K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
Median $31.4K
Аналитик данных
Median $26.6K

Специалист по данным
$38.3K
ИТ-специалист
$46.4K
Консультант по управлению
$48.5K
Технический менеджер программ
$23.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Minsait — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $48,536. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Minsait составляет $38,258.

