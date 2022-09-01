McGraw Hill Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата McGraw Hill варьируется от $10,816 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $213,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников McGraw Hill. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Инженер-программист
Median $138K

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $100K
Продуктовый менеджер
Median $120K

UX-исследователь
Median $100K
Менеджер по разработке ПО
Median $213K
Специалист по данным
$184K
Маркетинг
$180K
Продажи
$10.8K
Технический менеджер программ
$185K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в McGraw Hill — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $213,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в McGraw Hill составляет $137,500.

