Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lumentum. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Типичный диапазон
Возможный диапазон
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Lumentum in Taiwan составляет NT$2,468,022 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lumentum для позиции Дата-сайентист in Taiwan составляет NT$1,694,151.

Другие ресурсы