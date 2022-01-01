Каталог компаний
Ciena
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Ciena Зарплаты

Зарплата Ciena варьируется от $33,419 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $275,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ciena. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Бэкенд-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Инженер-аппаратчик
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Инженер-оптик
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Менеджер по разработке ПО
Median $275K
Бизнес-аналитик
$86.7K
Обслуживание клиентов
$87.3K
Менеджер по работе с данными
$139K
Специалист по данным
$78.9K
Консультант по управлению
$180K
Маркетинг
$252K
Инженер-механик
$66.8K
Продуктовый дизайнер
$101K
Продажи
Median $116K
Инженер по продажам
$150K
Архитектор решений
$110K
Технический менеджер программ
$95.8K
Технический писатель
$33.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ciena — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $275,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ciena составляет $103,078.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ciena не найдены

Похожие компании

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Все компании ➜

Другие ресурсы