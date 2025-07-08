Каталог компаний
Intellectual Ventures
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Intellectual Ventures Зарплаты

Зарплата Intellectual Ventures варьируется от $183,080 общей компенсации в год для Развитие бизнеса в нижнем диапазоне до $186,428 для Проектный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Intellectual Ventures. Последнее обновление: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Развитие бизнеса
$183K
Проектный менеджер
$186K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Intellectual Ventures — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $186,428. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intellectual Ventures составляет $184,754.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Intellectual Ventures не найдены

Похожие компании

  • Square
  • Apple
  • LinkedIn
  • Roblox
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellectual-ventures/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.