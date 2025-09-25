Каталог компаний
Integrant
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Integrant Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Egypt в Integrant составляет EGP 1.24M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Integrant. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Общая сумма в год
EGP 1.24M
Уровень
Principal
Оклад
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Integrant?

EGP 7.9M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на EGP 1.48M+ (иногда EGP 14.81M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Integrant in Egypt составляет EGP 1,500,696 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Integrant для позиции Инженер-программист in Egypt составляет EGP 1,243,998.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Integrant не найдены

Похожие компании

  • Arcesium
  • SoftServe
  • DDN
  • Birlasoft
  • InfoVision
  • Все компании ➜

Другие ресурсы