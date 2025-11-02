Средняя общая компенсация Инженер-химик in United States в Impossible Foods составляет от $177K до $259K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Impossible Foods. Последнее обновление: 11/2/2025
Средняя общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Impossible Foods Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)