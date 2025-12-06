Каталог компаний
Illumina
Illumina Рекрутер Зарплаты

Компенсация Рекрутер in United States в Illumina составляет $95K за year для P3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumina. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$87.4K - $102K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$80.8K$87.4K$102K$113K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Illumina RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Illumina in United States составляет $113,050 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Illumina для позиции Рекрутер in United States составляет $80,750.

