Danaher
Danaher Зарплаты

Диапазон зарплат Danaher варьируется от $36,717 в общей компенсации в год для Руководитель отдела разработки на нижнем конце до $218,500 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Danaher. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Менеджер по продукту
Median $219K
Инженер-механик
Median $115K
Бухгалтер
$217K

Биомедицинский инженер
$88.3K
Бизнес-аналитик
$106K
Развитие бизнеса
$137K
Руководитель отдела науки о данных
$149K
Специалист по данным
$195K
Финансовый аналитик
$151K
Инженер по аппаратному обеспечению
$64.9K
Отдел кадров
$142K
Специалист по информационным технологиям
$72K
Маркетинг
$199K
Оптический инженер
$181K
Дизайнер продукта
$141K
Руководитель проекта
$115K
Продажи
$78.3K
Руководитель отдела разработки
$36.7K
Архитектор решений
$60.1K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Danaher RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Danaher, — это Менеджер по продукту с годовой общей компенсацией $218,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Danaher, составляет $137,460.

Другие ресурсы