Illumina
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumina.

Средняя общая компенсация

$114K - $135K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$105K$114K$135K$144K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Illumina RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Обслуживание клиентов в Illumina in United States составляет $143,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Illumina для позиции Обслуживание клиентов in United States составляет $105,000.

