Каталог компаний
Illumina
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бухгалтер

  • Все зарплаты Бухгалтер

Illumina Бухгалтер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Бухгалтер in United States в Illumina составляет $94K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Illumina. Последнее обновление: 12/6/2025

Медианный пакет
company icon
Illumina
senior accountant
San Diego, CA
Общая сумма в год
$94K
Уровень
P1
Оклад
$85K
Stock (/yr)
$5K
Бонус
$4K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Illumina?
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Illumina RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бухгалтер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в Illumina in United States составляет $130,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Illumina для позиции Бухгалтер in United States составляет $96,800.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Illumina не найдены

Похожие компании

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.