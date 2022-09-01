Справочник компаний
Hightouch

Hightouch Зарплаты

Диапазон зарплат Hightouch варьируется от $176,400 в общей компенсации в год для Руководитель отдела науки о данных на нижнем конце до $306,000 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Hightouch. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $190K
Руководитель отдела науки о данных
$176K
Продажи
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Инженер по продажам
$229K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Hightouch Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

10 years post-termination exercise window.

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Hightouch je Продажи at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Hightouch je $209,733.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Hightouch

Связанные компании

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы