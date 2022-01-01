Grubhub Зарплаты

Справочник компаний


Диапазон зарплат Grubhub варьируется от $19,632 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $320,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер надежности сайта

Менеджер по продукту
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Руководитель отдела разработки
Median $320K

Специалист по данным
Median $150K
Бизнес-аналитик
Median $95K
Аналитик данных
Median $140K
Руководитель отдела науки о данных
Median $185K
Бухгалтер
$126K
Бизнес-операции
$296K
Руководитель бизнес-операций
$125K
Финансовый аналитик
$87.6K
Отдел кадров
$74.6K
Маркетинг
$51K
Операционный маркетинг
$103K
Менеджер по партнерам
$115K
Дизайнер продукта
$19.6K
Менеджер программы
$160K
Рекрутер
$101K
Продажи
$128K
Архитектор решений
$85.6K

Архитектор данных

Технический руководитель программы
$101K
UX-исследователь
$98K
График вестинга

40%

ГОД 1

30%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Grubhub RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 40% начисляется в 1st-ГОД (40.00% ежегодно)

  • 30% начисляется в 2nd-ГОД (7.50% ежеквартально)

  • 15% начисляется в 3rd-ГОД (3.75% ежеквартально)

  • 15% начисляется в 4th-ГОД (3.75% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Grubhub RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

FAQ

