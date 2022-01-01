Каталог компаний
Chewy
Chewy Зарплаты

Зарплата Chewy варьируется от $41,392 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $557,200 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Chewy. Последнее обновление: 11/18/2025

Программный инженер
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Инженер машинного обучения

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

BI-инженер

Научный сотрудник

Дата-сайентист
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Продукт-менеджер
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Менеджер по разработке ПО
Software Development Manager $304K
Director $519K
Продукт-дизайнер
Median $170K

UX-дизайнер

Финансовый аналитик
Median $140K
Программный менеджер
Median $219K
Менеджер технических программ
Median $260K
Бизнес-аналитик
Median $170K
Маркетинг
Median $296K
Проектный менеджер
Median $202K
Аналитик данных
Median $157K
Менеджер бизнес-операций
Median $128K
Управление персоналом
Median $200K
Маркетинговые операции
Median $61.3K
IT-специалист
Median $230K
Бизнес-операции
$112K
Развитие бизнеса
$487K
Обслуживание клиентов
$41.4K
Менеджер по анализу данных
$557K
Менеджер по продуктовому дизайну
$201K
Рекрутер
Median $172K
Продажи
$145K
Архитектор решений
$251K

Архитектор данных

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Chewy RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Chewy — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $557,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Chewy составляет $204,651.

Другие ресурсы