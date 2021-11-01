Каталог компаний
Gazprom
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Gazprom Зарплаты

Зарплата Gazprom варьируется от $13,028 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $86,918 для Инженер по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Gazprom. Последнее обновление: 10/21/2025

Инженер-программист
Median $30.4K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

DevOps-инженер

Специалист по данным
Median $23.9K
Аналитик данных
Median $37.5K

Продуктовый дизайнер
Median $27.8K
Продуктовый менеджер
Median $37K
Менеджер проектов
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Бизнес-аналитик
$49.5K
Инженер по управлению
$86.9K
Копирайтер
$19.2K
Успех клиентов
$13K
Финансовый аналитик
Median $60K
Инженер-геолог
$37.1K
Графический дизайнер
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Инвестиционный банкир
$61.2K
Консультант по управлению
$20.9K
Маркетинг
$50.5K
Менеджер по разработке ПО
$60.4K
Архитектор решений
$63.1K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Gazprom — Инженер по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $86,918. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Gazprom составляет $37,254.

