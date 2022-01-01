Каталог компаний
GameStop
GameStop Зарплаты

Зарплата GameStop варьируется от $35,183 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $165,825 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GameStop. Последнее обновление: 8/27/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K
Бизнес-аналитик
$149K
Аналитик данных
$166K

Специалист по данным
$161K
Маркетинговые операции
$48.5K
Инженер-механик
$119K
Продуктовый менеджер
$133K
Менеджер программ
$154K
Продажи
$35.2K
График вестинга

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В GameStop RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% раз в полгода)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% раз в полгода)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в GameStop — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,825. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в GameStop составляет $135,000.

