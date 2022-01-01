GameStop Зарплаты

Зарплата GameStop варьируется от $35,183 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $165,825 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников GameStop. Последнее обновление: 8/27/2025
В GameStop RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (20.00% раз в полгода)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (20.00% раз в полгода)
