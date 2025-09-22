Каталог компаний
First American Financial
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

First American Financial Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in United States в First American Financial составляет $325K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах First American Financial. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Общая сумма в год
$325K
Уровень
Principal Engineer
Оклад
$273K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$27.3K
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
20 Лет
Какие карьерные уровни в First American Financial?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Архитектор решений предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Архитектор решений at First American Financial in United States sits at a yearly total compensation of $382,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at First American Financial for the Архитектор решений role in United States is $300,300.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в First American Financial не найдены

Похожие компании

  • Citi
  • Freddie Mac
  • Caliber Home Loans
  • Morgan Stanley
  • Redfin
  • Все компании ➜

Другие ресурсы