Excella
Excella Зарплаты

Диапазон зарплат Excella варьируется от $78,390 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $185,925 для Консультант по управлению на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $102K
Бизнес-аналитик
$78.4K
Специалист по данным
$158K

Консультант по управлению
$186K
Дизайнер продукта
$95.5K
Руководитель отдела разработки
$183K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Excella, — это Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $185,925. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Excella, составляет $129,893.

