Ultimate Software
Ultimate Software Зарплаты

Зарплата Ultimate Software варьируется от $70,745 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $189,945 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Ultimate Software. Последнее обновление: 9/21/2025

$160K

Инженер-программист
Median $110K
Бизнес-аналитик
$99.5K
Специалист по данным
$190K

ИТ-специалист
$70.7K
Продуктовый дизайнер
$76.9K
Продуктовый менеджер
$184K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Ultimate Software — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $189,945. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ultimate Software составляет $104,875.

