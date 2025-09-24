Каталог компаний
Ericsson
Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in Spain в Ericsson составляет €80K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ericsson. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Общая сумма в год
€80K
Уровень
hidden
Оклад
€70.3K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€9.7K
Лет в компании
11+ Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Ericsson?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в Ericsson in Spain составляет €108,068 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ericsson для позиции Продуктовый менеджер in Spain составляет €79,989.

Другие ресурсы