Draup Зарплаты

Диапазон зарплат Draup варьируется от $2,289 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $21,689 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Draup. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Консультант по управлению
Median $9.6K
Инженер-программист
Median $21.7K
Бухгалтер
$2.3K

Бизнес-аналитик
$14.1K
Развитие бизнеса
$3.8K
Аналитик данных
$3.8K
Отдел кадров
$3.1K
Маркетинг
$3.8K
Венчурный капиталист
$8.1K

Аналитик

FAQ

The highest paying role reported at Draup is Инженер-программист with a yearly total compensation of $21,689. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draup is $3,798.

Другие ресурсы