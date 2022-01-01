Справочник компаний
DraftKings
Работаете здесь? Заявить о своей компании

DraftKings Зарплаты

Диапазон зарплат DraftKings варьируется от $86,028 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $302,625 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. DraftKings. Последнее обновление: 8/18/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер данных

Инженер надежности сайта

Руководитель отдела разработки
L7 $249K
L6 $303K
Менеджер по продукту
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бизнес-аналитик
Median $112K
Специалист по данным
Median $175K
Аналитик данных
Median $90K
Дизайнер продукта
Median $148K
Руководитель отдела науки о данных
$265K
Финансовый аналитик
$159K
Маркетинг
$124K
Менеджер программы
$92.5K
Рекрутер
$86K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В DraftKings RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в DraftKings, е Руководитель отдела разработки at the L6 level с годишно общо възнаграждение от $302,625. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DraftKings, е $175,000.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для DraftKings

Связанные компании

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы