Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Dell Technologies составляет от $191K за year для M8 до $275K за year для E1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $360K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Dell Technologies. Последнее обновление: 12/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
