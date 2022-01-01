Справочник компаний
Ingram Micro
Ingram Micro Зарплаты

Диапазон зарплат Ingram Micro варьируется от $10,091 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $264,924 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ingram Micro. Последнее обновление: 8/12/2025

$160K

Инженер-программист
Median $10.1K
Дизайнер продукта
Median $168K

UX-дизайнер

Специалист по данным
Median $83.9K

Бизнес-аналитик
$186K
Финансовый аналитик
$127K
Специалист по информационным технологиям
$146K
Маркетинг
$101K
Менеджер по продукту
$83.6K
Руководитель проекта
$119K
Продажи
$72.5K
Инженер по продажам
$20.7K
Руководитель отдела разработки
$81K
Архитектор решений
$265K
Технический руководитель программы
$176K
UX-исследователь
$77.4K
Венчурный капиталист
$66.7K
FAQ

The highest paying role reported at Ingram Micro is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

